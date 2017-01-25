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Политика

Госдума приняла во 2-м чтении закон о декриминализации домашнего насилия

Государственная Дума РФ сегодня, 25 января, приняла во 2-м чтении законопроект о декриминализации домашних побоев, которые предполагает при первом случае насилия в отношении близких применения к правонарушителю не уголовного, а административного наказания. При этом рецидивные инциденты предлагается оставить уголовно наказуемыми, передаёт «Интерфакс». 

Ко второму чтению законопроект не претерпел существенных изменений, была поддержана одна поправка технического характера, которая вносит корректировки в наименование законопроекта.

Отметим, пол «побоями» подразумеваются действия, которые повлекли физическую боль у пострадавшего, но не привели к кратковременному расстройству его здоровья или утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Добавим, в настоящее время побои, совершённые вне семьи и впервые, квалифицируются законодательством после его декриминализации как административное правонарушение. Между тем аналогичные действия в отношении членов семьи остались уголовным преступлением. 

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 27 января.

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