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Транспортные полицейские поймали похитителей аккумуляторов на станциях Великие Луки и Дно

Сотрудники транспортной полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Грузы» раскрыли в Псковской области кражи имуществ организаций транспортной инфраструктуры на общую сумму около 33 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Так, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в причастности к хищению аккумуляторов. Транспортные полицейские установили, что 38-летний житель города в предновогоднюю ночь на перегоне станций Великие Луки – Назимово из батарейного шкафа украл 4 аккумулятора, чем причинил ущерб организации на сумму свыше 17 000 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Кроме того, сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по аналогичным признакам преступления в отношении 24-летнего гражданина ближнего зарубежья. Установлено, что ноябрьской ночью в 2016 году молодой человек незаконно проник на территорию сервисно-локомотивного депо станции Дно и украл две аккумуляторных батареи тепловоза стоимостью свыше 15 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят оперативные мероприятия по установлению причастности данных граждан к совершению аналогичных преступлений.

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