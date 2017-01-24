Полицейские нашли мошенника, который под видом работника банка снял деньги с карты жительницы Порхова

13:10, 25 января 2017, ПАИ

Полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в мошенничестве в отношении жительницы Порхова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что, якобы, для предотвращения несанкционированного доступа к банковской карте необходимо уточнить ее реквизиты. Порховичка сообщила мошеннику данную информацию, и с ее карты были сняты около 9000 рублей.

В результате совместных действий сотрудников ОМВД России по Порховскому району и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области удалось установить фигуранта, подозреваемого в совершении данного преступления и других подобных противоправных деяний.

В настоящее время полиция проводит необходимые следственные и оперативные мероприятия.