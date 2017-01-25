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«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
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Общество

«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями

Социальная сеть «ВКонтакте» сделала раздел с сохраненными фотографиями пользователя скрытым по умолчанию у всех посетителей его страничке. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Теперь альбом с сохраненными фотографиями останется виден только владельцу страницы. Однако, в настройках приватности пользователи смогут выбрать, кто будет видеть сохраненные изображения. Ранее это было невозможно сделать.

В разговоре с порталом Tjournal, пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников объяснил появление новой функции тем, что ее «много и долго просили». Также одной из причин Красников указал несколько уголовных разбирательств, связанных с сохраненными фотографиями пользователей соцсети.

Напомним, что 3 ноября 2016 года Зеленоградский районный суд Москвы вынес приговор по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) Евгению Корту за картинку, которая была сохранена на его странице в «ВКонтакте». При этом изображение являлось карикатурой.

В январе 2017 года суд Белоруссии приговорил жительницу Гродно к двум годам колонии с отсрочкой за картинку в альбоме «ВКонтакте», на которой пара занималась сексом.

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