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Общество

1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей

Сегодня, 25 января, на заседании наблюдательного совета Псковского госуниверситета губернатор Псковской области Андрей Турчак анонсировал появление университетского лицея.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, губернатор, возглавляющий наблюдательный совет, сказал: «Мы пришли к выводу, что назрела необходимость появления университетского лицея. С 1 сентября лицей ПсковГУ должен заработать». 

Он также сообщил, что среднее учебное заведение при вузе должно открыться в корпусе, где сейчас с начала 90-х годов располагается филологический факультет (Некрасова, 24). Ранее появлялись сообщения, что филфак должен в новом учебном году переехать в главный корпус вуза.

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