Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно

13:18, 25 января 2017, ПАИ

Сегодня, 25 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках празднования 5-летия Центра духовно-нравственного развития подарил митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию икону святого Николая II. Образ предназначен для будущего храма, который будет возведен у железнодорожной станции города Дно к 100-летию кровавой расправы над членами царской семьи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Идея строительства храма на месте, где поезд с последним монархом Российской империи был перенаправлен в Псков, на вокзале которого он отрёкся от престола, принадлежит митрополиту Евсевию. Согласие президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова на выделение необходимого земельного участка на днях получено, отметил губернатор.

Владыка поблагодарил главу региона за благую весть и подарок, отметив, что до окончания строительства нового храма подаренная икона будет находится в университетском храме Трех Святителей. Кроме того, на время она станет частью выставочной экспозиции «Венценосная семья. Путь любви», которая работает в актовом зале факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета.