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Общество

Андрей Турчак призвал не нагородить изгородей на набережной возле кампуса ПсковГУ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 25 января, открывая заседание наблюдательного совета Псковского госуниверситета, призвал сделать набережную возле будущего кампуса вуза, который должен появиться на базе недостроенной гостиницы «Интурист» на левом берегу реки Великой, пространством не только для студентов, но и для всех горожан и туристов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона отметил, что такие пожелания высказывали члены областного совета по культуре.

Турчак отметил, что проект реконструкции и приспособления здания недостроенной гостиницы под будущий студенческий городок уже практически готов. 

«У членов Совета по культуре во время обсуждения возникли вопросу по благоустройству участка у гостиницы и прилегающих участков, — продолжил он. — Эта территория должна быть не только пространством для студентов, но и для всех горожан и туристов. Важно не нагородить там изгородей, нужно подарить городу ещё одну набережную. Мы договаривались о том, что она будет носить название Университетской».

Также глава региона напомнил членам наблюдательного совета: «Сегодня мы отмечаем два важных праздника - почитаем память мученицы Татьяны, в храме Трех святителей (в ПсковГУ) прошёл праздничный молебен. Также мы отмечаем День российского студенчества. Хотел бы поздравить всех студентов — и ПсковГУ, и других вузов Псковской области. Мы сегодня с удовольствием отведаем медовухи, которой нас угостит ректор Юрий Демьяненко».

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