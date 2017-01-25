Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля

13:51, 25 января 2017, ПАИ

Стоимость проектных работ по созданию студенческого городка Псковского государственного университета на берегу реки Великой составляет порядка 27 млн рублей, на данный момент освоено порядка 9 млн 400 тысяч рублей. Об этом на заседании наблюдательного совета университета сегодня, 25 января, сообщил проректор по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ПсковГУ Владимир Моисеев, передает корреспондент Псковского агентства информации. Проректор отметил, что проектирование идет активно, и до 1 апреля проект должен пройти экспертизу, затем предстоит экспертиза Минобрнауки.

По словам Владимира Моисеева, здание, построенное по старым нормативам, предстоит сделать комфортным для проживания студентов. Также нужно будет учесть вопросы по земельным участкам, продолжил он, комментируя призыв губернатора Андрея Турчака «не нагородить изгородей на набережной возле кампуса ПсковГУ». «Не хотелось бы, чтобы из хорошего дела возникли спорные вопросы. Предстоит учесть множество факторов: установка ограждения, круглосуточной охраны, видеонаблюдения. Но в любом случае объект не должен стать «бельмом» в центре города. Мы будем на стороне горожан - набережная однозначно будет находиться за ограждением участка студенческого городка», - сказал проректор.

Проректор рассказал, что к дизайну внутреннего содержания постарались привлечь студентов, идет активная работа по оформлению. На данный момент полностью сделаны планы этажей. «Мы постарались учесть не только условия проживания, но и условия жизни: спортивной, учебной, социальной...» - добавил Моисеев.

Архитектор проекта Юрий Ширяев заметил, что здание уникально по своим показателям. Он пообещал, что образ его останется неизменным, но некоторые изменения фасада все же будут - технические и функциональные. Парадный подъезд будет обустроен со стороны улицы Розы Люксембург.

Юрий Ширяев также рассказал, что перед зданием разместится парк, а за ним предусмотрена спортивная площадка. «В здании есть и медицинская, и спортивная, и учебная зона, это настоящий город с улицами и площадями, в котором можно заблудиться, что, кстати, уже случалось», - отметил архитектор. Он также напомнил, что одна бетонная набережная в Пскове уже есть, поэтому вблизи студгородка появится благоустроенный берег с велодорожками. «По сути, лесопарк» – уточнил он.

В новом кампусе предполагается 7 номеров с двумя комнатами, 90% номеров будут двухместными. На первом этаже будет две столовые – студенческая и по типу кафе «Лидо». Здесь же разместится конференц-зал, постирочные, пять спортивных залов с гардеробами и душевыми. На втором этаже обустроят выставочные пространства, балкон. Этажом выше разместится университетский музей с видом на Кремль. Все уровни будут иметь связи лифтами, в том числе для маломобильных групп населения, добавил Юрий Ширяев.

Архитектор заключил, что, по сути, здание «Интуриста» - огромная бетонная скульптура, сделанная «по-советски добротно».

В свою очередь губернатор Псковской области Андрей Турчак попросил директора группы компаний «ЛУГ», депутата Псковского областного Собрания Яна Лузина, фирма которого строит вблизи жилой комплекс на месте снесённой профсоюзной гостиницы, сделать ограждения нового здания «невесомыми», чтобы они гармонировали со сквером, который появится возле кампуса университета.