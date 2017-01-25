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Общество

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области выросла на 20,7%

За минувшие 7 дней заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области возросла по сравнению с предыдущей неделей на 20,7%, в том числе в Пскове – на 20,9%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве отметили, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) и риносинцитиальной инфекции.

В Пскове заболеваемость совокупного населения превышает значение эпидемического порога на 3,1% за счет населения старше 15 лет. По области заболеваемость ниже значения эпидпорога на 5,8%. В связи с болезнью более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс в одной группе Новоизборского детского сада и некоторых классах Новоизборской средней школы, Черпесской школы, Першинской средней школы, лицея «Развитие» города Пскова, Псковском педагогическом комплексе», Псковской иженерно-лингвистической гимназии.

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