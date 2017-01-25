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Общество

За 7 дней у 125 жителей Псковской области выявили кишечные инфекции

За минувшую неделю в Псковской области зарегистрировали 125 случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), в том числе 52 - в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 59 лабораторных (микробиологических) исследований воды 80 – смывов, все пробы соответствуют требованиям. Также сотрудники Роспотребнадзора проверили 9 пищевых продуктов, две пробы оказались неудовлетворительными.

Специалисты управления составили 12 протоколов об административных правонарушениях, выдали 2 предписания об устранении нарушений и 1 представление.

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