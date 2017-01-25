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Общество

Иван Цецерский поделился с первокурсниками ПсковГУ собственным рецептом студенческого супа

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества глава города Иван Цецерский побывал на юридическом факультете Псковского государственного университета, где встретился с первокурсниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Будущие юристы интересовались у градоначальника состоянием дорог, судьбой некоторых хозяйственных объектов города, отношением главы Пскова к реалиям политической жизни в регионе и в мире, участию молодежи во власти. «Молодежь должна проявлять активность, лет через 5-10 вашему поколению придется принимать у нас эстафету», - отметил Иван Цецерский, юрист по образованию. Он также сказал, что это универсальные знания, которые позволяют быть востребованным в разных областях жизни, но главное – это отношение к делу.

Глава города заявил студентам, что многие городские хозяйственные вопросы проще понять, глядя на них через призму семьи, в которой также есть расходы и доходы, приоритеты ближайшего года и более отдаленные.

Говоря про свою студенческую жизнь, Иван Цецерский рассказал первокурсникам о собственном рецепте приготовления студенческого супа и подчеркнул важность спорта для молодежи. Сам глава города является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и по стрельбе.

Глава города поздравил участников встречи с Днём студента, пожелал им быть прилежными, ответственными и креативными. «Учитесь по-настоящему, важны только реальные знания», - призвал он и напомнил, что «Псков - древний город, каждая пядь которого пропитана историей, и для каждого из вас он родной, в том числе для тех, кто приехал сюда учиться».

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