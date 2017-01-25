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Общество

В Псковской области появится Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы

В Псковской области появится Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания наблюдательного совета ПсковГУ, который проходит сегодня, 25 января.

Первый проректор вуза Владимир Андреев заметил, что студенты университета должны знать работодателей и наоборот. Он рассказал, что ресурсный центр имеет четкие цели и задачи (профориентация,  трудоустройство). «Необходимо взять все лучшее от советской системы распределения и применить ее. Должна быть мощная база работодателей и список из выпускников вуза, которые по тем или иным параметрам подходят работодателю», - считает Владимир Андреев.

Также он подчеркнул, что центр должен помогать и школьникам, и студентам, и работодателям. «Центр должен также доказать, что мы в области способны заниматься инновациями, которые внедряются в реальное производство», - сказал проректор ПсковГУ. 

Губернатор Псковской области Андрей Турчак добавил, что центр надо насытить реальным содержанием, чтобы исследования, которыми он занимается, носили прикладной характер.

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