В Псковской области появится Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы

14:02, 25 января 2017, ПАИ

В Псковской области появится Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания наблюдательного совета ПсковГУ, который проходит сегодня, 25 января.

Первый проректор вуза Владимир Андреев заметил, что студенты университета должны знать работодателей и наоборот. Он рассказал, что ресурсный центр имеет четкие цели и задачи (профориентация, трудоустройство). «Необходимо взять все лучшее от советской системы распределения и применить ее. Должна быть мощная база работодателей и список из выпускников вуза, которые по тем или иным параметрам подходят работодателю», - считает Владимир Андреев.

Также он подчеркнул, что центр должен помогать и школьникам, и студентам, и работодателям. «Центр должен также доказать, что мы в области способны заниматься инновациями, которые внедряются в реальное производство», - сказал проректор ПсковГУ.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак добавил, что центр надо насытить реальным содержанием, чтобы исследования, которыми он занимается, носили прикладной характер.