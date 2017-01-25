В лицее ПсковГУ смогут заниматься около 150 старшеклассников со всей Псковской области
Директор института непрерывного образования Псковского госуниверситета Инна Андреянова сегодня, 25 января, на заседании наблюдательного совета вуза сообщила, что лицее ПсковГУ, который должен открыться 1 сентября в корпусе на Некрасова, 24, где сейчас располагается филологический факультет, смогут обучаться 150 старшеклассников со всей Псковской области.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, при этом г-жа Андреянова предложила администрации региона стать учредителем нового учебного заведения.
«В 2013 году сделан первый шаг к созданию лицея через организацию системы университетских классов. Каждый год растет количество школ-участников проекта, количество факультетов, курирующих проект,» - напомнила она.
Директор института непрерывного образования ПсковГУ также сообщила, что университет готов предоставить всю свою инфраструктуру для организации образовательного процесса. «Просим наблюдательный совет одобрить создание лицея и разрешить передачу здания на улице Некрасова 24 в безвозмездное пользование администрации регион», - добавила Инна Андреянова.
Начальник управления образования Псковкой области Александр Седунов, в свою очередь, заявил, что создание лицея поможет старшеклассникам получить дополнительные качественные знания, которые впоследствии помогут им поступить в ПсковГУ или другие вузы страны. Ученики лицея будут заниматься по профильным образвоательные программы, максимально приближенным к направления обучения в вузе.
В свою очередь губернатор области, Андрей Турчак отметил, что 150 человек - это небольшое количество для всей области. «Все должно быть прописано, чётко и прозрачно, чтобы избежать шквала звонков от родителей, - добавил губернатор.
«Необходимо разработать образовательную программу - этим займется университет. А для приема в лицей будут проводиться вступительные испытания», - ответил Седунов.
Также в ходе обсуждения вопроса было указано, что передача здания на улице Некрасова согласована с Росимуществом и Министерством образования. В результате члены наблюдательного совета проголосовали за создание лицея.