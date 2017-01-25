В лицее ПсковГУ смогут заниматься около 150 старшеклассников со всей Псковской области

14:32, 25 января 2017, ПАИ

Директор института непрерывного образования Псковского госуниверситета Инна Андреянова сегодня, 25 января, на заседании наблюдательного совета вуза сообщила, что лицее ПсковГУ, который должен открыться 1 сентября в корпусе на Некрасова, 24, где сейчас располагается филологический факультет, смогут обучаться 150 старшеклассников со всей Псковской области.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, при этом г-жа Андреянова предложила администрации региона стать учредителем нового учебного заведения.

«В 2013 году сделан первый шаг к созданию лицея через организацию системы университетских классов. Каждый год растет количество школ-участников проекта, количество факультетов, курирующих проект,» - напомнила она.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ также сообщила, что университет готов предоставить всю свою инфраструктуру для организации образовательного процесса. «Просим наблюдательный совет одобрить создание лицея и разрешить передачу здания на улице Некрасова 24 в безвозмездное пользование администрации регион», - добавила Инна Андреянова.

Начальник управления образования Псковкой области Александр Седунов, в свою очередь, заявил, что создание лицея поможет старшеклассникам получить дополнительные качественные знания, которые впоследствии помогут им поступить в ПсковГУ или другие вузы страны. Ученики лицея будут заниматься по профильным образвоательные программы, максимально приближенным к направления обучения в вузе.

В свою очередь губернатор области, Андрей Турчак отметил, что 150 человек - это небольшое количество для всей области. «Все должно быть прописано, чётко и прозрачно, чтобы избежать шквала звонков от родителей, - добавил губернатор.

«Необходимо разработать образовательную программу - этим займется университет. А для приема в лицей будут проводиться вступительные испытания», - ответил Седунов.

Также в ходе обсуждения вопроса было указано, что передача здания на улице Некрасова согласована с Росимуществом и Министерством образования. В результате члены наблюдательного совета проголосовали за создание лицея.