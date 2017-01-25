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Общество

Андрей Турчак поздравил с 5-летием Центр духовно-нравственного развития ПсковГУ

Центр духовно-нравственного развития во имя святого Тихона, патриарха Московского и всея Руси при Псковском государственном университете отметил 5 лет со дня создания. Поздравить сотрудников Центра и слушателей сегодня, 25 января, пришел губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что по историческим меркам 5 лет — не очень большой срок, но все это время Центр гармонично дополняет и помогает решать основную задачу университета.

Глава региона поблагодарил сотрудников учреждения за важную миссию — наполнение молодых людей духовностью, любовью к родной земле и Отечеству и поздравил всех присутствующих с днем памяти святой мученицы Татианы, а также с Днем российского студенчества.

К поздравлениям присоединился и митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Он пожелал собравшимся твердости веры, успеха в учении и трудах на благо России. «Этот факультет (теологии) дает знать азы о нашем Творце, и пусть те, кто вошел в этот факультет, хранят традиции наших отцов и сеют доброе семя на русском поле, чтобы оно зарастало не терпким бурьяном, а добрыми саженцами», — сказал владыка.

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко отметил, что за время работы Центра проведено более 250 мероприятий, симпозиумов и конференций, и в этой работе студенты университета принимают самое активное участие. Юрий Демьяненко поблагодарил сотрудников учреждения за успешную работу и наградил их почетными грамотами.

После торжественной части губернатор осмотрел выставку «Венценосная семья. Путь любви», организованную совместно Псковской и Могилевской епархиями. Она посвящена истории жизни и последним дням императора Николая II и его семьи. В экспозицию вошли укрупненные фотографии, копии картин в сопровождении дневниковых записей и жизнеописания, архивные документы, свидетельства очевидцев.

Добавим, Центр духовно-нравственного развития во имя святого Тихона, патриарха Московского и всея Руси при Псковском государственном университете был создан 25 января 2012 года по инициативе кафедры психологии. В аудиториях университета проходят воскресные школы, студенческая молодежь обсуждает вопросы духовно-нравственного развития и приглашает к обсуждению интересные личности Пскова.

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