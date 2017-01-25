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Общество

Комитет по законодательству поддержал новый законопроект об Общественной палате Псковской области

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 25 января, поддержал новый законопроект «Об Общественной палате Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Нормы рассматриваемого законопроекта должны начать применяться к будущему составу Общественной палаты, который будет сформирован после 29 мая 2018 года.

Документ, в частности, будет регулировать состав и порядок формирования Общественной палаты, её органов, их основные полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организации деятельности палаты и её взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.

Рассмотрение документа состоится 26 января на сессии регионального парламента.

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