Комитет по законодательству поддержал новый законопроект об Общественной палате Псковской области

14:40, 25 января 2017, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 25 января, поддержал новый законопроект «Об Общественной палате Псковской области».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Нормы рассматриваемого законопроекта должны начать применяться к будущему составу Общественной палаты, который будет сформирован после 29 мая 2018 года.

Документ, в частности, будет регулировать состав и порядок формирования Общественной палаты, её органов, их основные полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организации деятельности палаты и её взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями.

Рассмотрение документа состоится 26 января на сессии регионального парламента.