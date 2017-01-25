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Общество

Елена Бибикова высказалась за приёмные семьи для пожилых людей

Практика приемных семей для одиноких пожилых людей будет все больше развиваться в России, считает член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибибкова. Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.

«Приемная семья - это новая форма ухода за пожилыми людьми, Важно, чтобы люди, когда они становятся нуждающимися в помощи и заботе, понимали, что они не останутся одни, их поддержат, о них позаботятся», - сказала Елена Бибикова.

Наиболее актуальна такая форма стационарозамещающего устройства пожилых людей в сельской местности, считает сенатор, когда они остаются жить в привычной им среде, им не нужно уезжать в интернат, их берет под опеку приемная семья. «Такая забота о стариках важна и для воспитания подрастающего поколения», - убеждена Елена Бибикова.

 

Приемные семьи для одиноких пожилых людей получили распространение почти в 30 регионах России, там приняты соответствующие нормативные акты. «Заключается трехстороннее соглашение между государственным или муниципальным органом соцзащиты, пожилым гражданином и приемной семьей, которая получает денежное вознаграждение за оказываемый уход и заботу, - поясняет Елена Бибикова, - подобная форма является взаимовыгодной для всех сторон».

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