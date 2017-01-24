Интернет-мошенники обокрали жительницу Пскова

15:00, 25 января 2017, ПАИ

Мошенники в очередной раз обокрали жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове под предлогом приобретения женской одежды через один из сайтов неизвестный обманным путем завладел деньгами псковички. Женщина лишилась 8 тысяч рублей.

В Великих Луках женщина разместила на сайте объявление о продаже пианино. Вскоре откликнулся покупатель. Он узнал реквизиты банковской карты великолучанки, а затем попытался снять с карты 5 тысяч рублей. Однак, банковскую карту удалось вовремя заблокировать.

Проводится расследование.