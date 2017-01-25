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Политика

Члены комитета по законодательству поддержали изменение принципа отчёта о расходах псковских депутатов и их семей

Сегодня, 25 января, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания рекомендовали принять в первом чтении проект закона Псковской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области в сфере противодействия коррупции», который меняет принцип отчёта о расходах псковских депутатов и их семей. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, поправки в закон были разработаны в связи с необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Так, в законе от 2012 года «О комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов» предусмотрено, что комиссия при проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Собрания, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе направлять в органы власти и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о расходах депутата и его семьи по сделкам за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, а не за 3 года, предшествующих отчетному периоду, как того требует федеральный закон.

С принятием изменений планируется привести ситуацию в соответствие с требованиями федерального закона. Члены комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

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