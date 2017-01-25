Псковские судебные приставы выдворили за пределы РФ 8 граждан Украины

15:08, 25 января 2017, ПАИ

Псковские судебные приставы выдворили за пределы РФ 8 граждан Украины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Суд признал граждан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания в РН) и назначил им наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

До проведения процедуры выдворения иностранные граждане находились в ГКУ Псковской области «Специальное учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации». Административное выдворение провели судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства Управления, которые доставили иностранцев из спецучреждения Пскова до границы Украины с Брянской областью, к многостороннему автомобильному пункту пропуска «МАПП Погар».

Это было первое выдворение за пределы РФ граждан Украины в 2017 году, отметили в УФССП.

Напомним, что в 2016 году псковские судебные приставы выдворили около 350 иностранцев, 2/3 из них - граждане Вьетнама.