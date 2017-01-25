Учащихся псковских вузов приглашают к участию в конкурсе службы судебных приставов

15:41, 25 января 2017, ПАИ

Управление ФССП России по Псковской области приглашает студентов, курсантов, аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования принять участие в конкурсе научных работ, посвященном истории образования, развития и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Федеральная служба судебных приставов совместно с Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации ежегодно проводит данный конкурс с целью раскрытия творческих способностей студенческой молодёжи, сохранения и восполнения интеллектуального потенциала молодых учёных, поддержки и развития интереса к проблемам исполнительного производства в России и в зарубежных странах, а также изучения передового опыта ведущих образовательных учреждений.

На конкурс вынесены темы по следующим номинациям: «История развития института судебных приставов в России»; «Значение государственного института судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного производства»; «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»; «Дознание в Федеральной службе судебных приставов»; «Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службой судебных приставов»; «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»; «Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских средствах массовой информации».

Победители конкурса получат дипломы ФССП России, а их работы опубликуют в бюллетене Федеральной службы судебных приставов, научно-практических журналах «Практика исполнительного производства» и «Вестник исполнительного производства», печатных изданиях Всероссийского университета юстиции (РПА Минюста России) и его филиалах, а также в иных вузах России.

С положением о конкурсе и перечнем тем по номинациям можно ознакомиться на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области в разделе «Об Управлении / Иная деятельность, благотворительность / Конкурсы и фестивали».

Научные работы нужно направлять в отдел государственной службы и кадров УФССП России по Псковской области в срок до 10 марта по адресу: 180019, Псков, улица Текстильная, дом 3. Адрес электронной почты: gsk@r60.fssprus.ru.