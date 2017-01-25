После угрозы уголовной ответственностью пскович устроился на работу и рассчитался с долгами по алиментам

15:30, 25 января 2017, ПАИ

Пскович выплатил задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетнего сына из-за грозящей ему уголовной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В соответствии с решением мирового судьи города Пскова, должник обязан был выплачивать алименты в размере 1/4 от всех видов заработка на содержание сына, начиная с 2010 года. Однако пскович не выполнял решение суда в полной мере в период до 2015 года. Дознаватели Службы судебных приставов уже подготовили документы для привлечения отца-должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Как только пскович узнал о грозящей уголовной ответственности, он сразу же устроился на работу. Судебный пристав сразу же направил на место работы должника постановление об удержании из заработной платы алиментных платежей на содержание ребёнка, а также накопленного долга, который составлял уже 240 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении мужчины вынесли постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации, на пользование водительским удостоверением, а также наложили аресты на его банковские карты. Несколько раз должник оставлялся к судебному приставу-исполнителю принудительным приводом.

К январю 2017 года сумма долга по исполнительному производству составила 170 тысяч рублей, и, так как псковичу было необходимо снять все ограничения, он полностью оплатил задолженность.