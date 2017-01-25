0
17:49
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:57
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
13:51
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
13:38
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
13:18
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно
13:04
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
12:38
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
Еще новости
Общество

После угрозы уголовной ответственностью пскович устроился на работу и рассчитался с долгами по алиментам

Пскович выплатил задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетнего сына из-за грозящей ему уголовной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В соответствии с решением мирового судьи города Пскова, должник обязан был выплачивать алименты в размере 1/4 от всех видов заработка на содержание сына, начиная с 2010 года. Однако пскович не выполнял решение суда в полной мере в период до 2015 года. Дознаватели Службы судебных приставов уже подготовили документы для привлечения отца-должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Как только пскович узнал о грозящей уголовной ответственности, он сразу же устроился на работу. Судебный пристав сразу же направил на место работы должника постановление об удержании из заработной платы алиментных платежей на содержание ребёнка, а также накопленного долга, который составлял уже 240 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении мужчины вынесли постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации, на пользование водительским удостоверением, а также наложили аресты на его банковские карты. Несколько раз должник оставлялся к судебному приставу-исполнителю принудительным приводом.

К январю 2017 года сумма долга по исполнительному производству составила 170 тысяч рублей, и, так как псковичу было необходимо снять все ограничения, он полностью оплатил задолженность. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
25 января 2017
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
25 января 2017
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
25 января 2017
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно
25 января 2017
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно 1
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
25 января 2017
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
25 января 2017
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка
25 января 2017
В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка

Идет загрузка...