0
11:35
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
10:41
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
18:37
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
16:33
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Еще новости
Экономика

Прибыль российских банков возросла почти в пять раз в 2016 году

Центральный банк России сообщил, что совокупная прибыль российских кредитных организаций в 2016 году увеличилась до 930 млрд рублей, пишет gazeta.ru. В 2015 году она составляла 192 млрд рублей.

«На показатели деятельности российских банков в истекшем году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%», — сообщили в ЦБ.

В Центробанке также отметили, что устойчивый приток вкладов населения России (за год, с устранением влияния валютной переоценки – на 9,2%) говорит о сохранении доверия к кредитным организациям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
25 января 2017
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу 6
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
25 января 2017
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс» 1
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
24 января 2017
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся 18
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
24 января 2017
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов 1
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 3
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3

Идет загрузка...