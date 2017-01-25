Прибыль российских банков возросла почти в пять раз в 2016 году

15:31, 25 января 2017, ПАИ

Центральный банк России сообщил, что совокупная прибыль российских кредитных организаций в 2016 году увеличилась до 930 млрд рублей, пишет gazeta.ru. В 2015 году она составляла 192 млрд рублей.

«На показатели деятельности российских банков в истекшем году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%», — сообщили в ЦБ.

В Центробанке также отметили, что устойчивый приток вкладов населения России (за год, с устранением влияния валютной переоценки – на 9,2%) говорит о сохранении доверия к кредитным организациям.