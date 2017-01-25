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Общество

В Псковской области вертолёты Ка-52 отработали огневое прикрытие десанта

Экипажи вертолетов Ка-52 отработали сопровождение и огневое прикрытие транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ с условным десантом в Псковской области, сообщил представитель Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов. Об этом пишет РИА Новости.

«Свыше 30 экипажей ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ соединения армейской авиации ЗВО приступили к групповым учебно-тренировочным полетам в Псковской области. Во время практических занятий летчики ударных вертолетов Ка-52 отработали сопровождение и огневое прикрытие транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих условное десантирование личного состава», — рассказал Игорь Мугинов

Также экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа и полеты по маршруту в заданный район. Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут учебно-боевые стрельбы по наземным целям.

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