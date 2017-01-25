11 февраля в Великолукском районе пройдёт «Лыжня России»

15:56, 25 января 2017, ПАИ

11 февраля в Сенчитском Бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта в Великолукском районе состоится всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старт гонки намечен на 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по физкультуре и спорту.

Дистанции: 2 км (мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе); 5 км (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе); 10 км (мужчины, женщины 1998 г.р. и старше); 2017 метров VIP забег (по приглашению). Дистанции могут измениться в связи с погодными условиями в день проведения соревнований.

Желающие участвовать в спортивном празднике могут заявиться в день старта 11 февраля с 9:30 до 11:15 на месте старта.

Мандатная комиссия пройдет с 7 по 10 февраля с 9:00 до 18:00 в великолукской Академии физической культуры на кафедре лыжного спорта каб.120. Факс: 8 811-53-3-93-88 или e-mail: ААА-А2@yandex.ru - Аввакуменков Алексей.

Справки по телефонам в Пскове — 29 95 32, 29 95 31.