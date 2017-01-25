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Общество

В Пскове для школьников и родителей готовят фильм по антинаркотической пропаганде

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области состоялся «круглый стол». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на заседании  речь шла о подготовке сценария видеофильма для старшеклассников и родителей по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Фото с 60.мвд.рф

В рамках прошедшего обсуждения свои предложения в формирование концепции  будущего  фильма внесли директор ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области» Галина Летова, заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Олеся Левшина, заместитель главного врача ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области», член Общественного совета при  УМВД России по Псковской области  Татьяна Антонова,  заместитель директора  реабилитационного  центра «Ручей» по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти  Юрий Стрекаловский, заместитель директора филиала ВГТРК  ГТРК «Псков» Виталий Михайлов.

Высказанные участниками встречи предложения поддержал начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковником полиции  Сергей Титов.
На рассмотрение собравшихся были  также представлены методические  рекомендации для обучающихся и родителей, разработанные специалистами УКОН УМВД по региону  для  проведения родительских собраний сотрудниками органов внутренних дел. Принято решение о распространении таких рекомендаций.

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