Жителям псковской деревни Крипецкое напомнили о пожарной безопасности

16:11, 25 января 2017, ПАИ

25 января инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области провели рейд в деревне Крипецкое Торошинской волости. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, рейд проходил с участием главы администрации волости.

В ходе рейда были распространены памятки (листовки) профилактического характера, с жителями частных домовладений и многоквартирных домов провели инструктаж о безопасном использовании отопительных и электронагревательных приборов под роспись, индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. «Несмотря на то, что отопительный сезон начался достаточно давно, в некоторых домах состояние печного оборудования оставляло желать лучшего», - отметили в МЧС. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение требований пожарной безопасности, хозяевам домовладений разъяснялась опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения.

В результате мероприятия сотрудники МЧС вынесли несколько предупреждений и составили пять протоколов о нарушениях требований пожарной безопасности.