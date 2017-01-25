Псковские специалисты запретили транзит груш из Нидерландов в Казахстан

16:46, 25 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Нидерландов в Казахстан более 19 тонн груш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - отсутствие маркировки на упаковке перемещаемой продукции. Партия возвращена на сопредельную территорию.

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) при проведении досмотра партий подкарантинной продукции с горшечными растениями, в двух случаях специалисты выявили карантинный вредный организм - в растениях хризантемы и фиалки, выращенных в Нидерландах, был обнаружен западный (калифорнийский) цветочный трипс. В итоге подкарантинная продукция была изъята и сожжена.