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Европа должна быть единой, заявил Владимир Путин

Европа должна быть единой, несмотря на все ее попытки выстроить новые стены, сказал президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства также поблагодарил студентов, которые занимаются поисками пропавших без вести солдат. «Очень важно, чтобы справедливость восторжествовала в отношении тех людей, которые, как вы сейчас сказали, пропали без вести. Они не должны быть безвестными», — отметил Владимир Путин.

По его словам, это работа «на все оставшиеся годы, на все оставшиеся времена». «Народ всегда должен помнить. Проходят боевые действия, историю пишут те, кто остался в живых. Но те, кто остался в живых, никогда не должны забывать о тех, кто дал им такую возможность. Это чрезвычайно важно. Так что вам спасибо», — сказал российский лидер.

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