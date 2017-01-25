Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы

16:57, 25 января 2017, ПАИ

С 9:00 31 января на всех таможенных постах Себежской таможни и с 16:00 31 января, а также 1 февраля на всех таможенных постах Псковской таможни пройдут плановые технические мероприятия. Они могут оказать влияние на пропускную способность и скорость совершения таможенных операций, пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Работы будут производиться в связи с реорганизацией Себежской и Псковской таможен.

До окончания работ возможны сбои или задержки в прохождении информации в электронном виде. Псковская таможня предлагает участникам внешнеэкономической деятельности учесть эту информацию при планировании своей деятельности.