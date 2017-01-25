В России на 5,2% сократился оборот розничной торговли

17:52, 25 января 2017, ПАИ

В 2016 году в России оборот розничной торговли в сопоставимых ценах сократился на 5,2% по сравнению с 2015-м и составил 28,137 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики РФ (Росстат).

За декабрь прошлого года снижение составило 5,9% в годовом выражении - до 2,899 трлн рублей.

В 2016 году оборот розничной торговли на 92,9% формировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в 2015 году - 92,1% и 7,9%, соответственно), в декабре 2016 года - 92,9% и 7,1% (в декабре 2015 года - 92,7% и 7,3%, соответственно).