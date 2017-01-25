0
11:35
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
10:41
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
18:37
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
16:33
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Еще новости
Экономика

В России на 5,2% сократился оборот розничной торговли

В 2016 году в России оборот розничной торговли в сопоставимых ценах сократился на 5,2% по сравнению с 2015-м и составил 28,137 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики РФ (Росстат).

За декабрь прошлого года снижение составило 5,9% в годовом выражении - до 2,899 трлн рублей.

В 2016 году оборот розничной торговли на 92,9% формировали торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в 2015 году - 92,1% и 7,9%, соответственно), в декабре 2016 года - 92,9% и 7,1% (в декабре 2015 года - 92,7% и 7,3%, соответственно).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
25 января 2017
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу 6
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
25 января 2017
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс» 1
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
24 января 2017
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся 18
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
24 января 2017
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов 1
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 3
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3

Идет загрузка...