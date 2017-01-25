Праздничный концерт в честь Дня российского студенчества состоялся в Пскове

17:44, 25 января 2017, ПАИ

Праздничный концерт в честь Дня российского студенчества (Татьянин день) состоялся сегодня, 25 января, в Псковском госуниверситете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Гостем мероприятия стал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он поздравил студентов региона с праздником и всех присутствующих Татьян - с днем памяти их покровительницы.

«Известно, что от сессии до сессии живут студенты весело. Большинство из вас успешно справились с сессией, и теперь вы заслуженно будете находиться на каникулах», — сказал Андрей Турчак.

Также губернатор поблагодарил студентов за активное участие в обсуждении проекта по строительству студенческого кампуса.

Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко отметил, что университету «есть куда расти и на кого равняться», но уже сегодня вуз показывает реальные успехи. Ректор поздравил молодежь с праздником и пожелал счастья и здоровья.

Глава города Пскова Иван Цецерский в свою очередь поблагодарил студентов за участие в проектах по благоустройству города и пожелал оставаться такими же креативными.

По сложившейся университетской традиции в завершение программы Юрий Демьяненко пригласил студентов, губернатора области, гостей отведать медовухи «во славу студенческого братства».