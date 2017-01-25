Иван Васильев: Олег Брячак своими действиями вносит раскол как внутри «Справедливой России», так и в обществе

17:05, 25 января 2017, ПАИ

Известный в Пскове общественник и политический активист Иван Васильев сегодня, 25 января, подал заявление о выходе из состава партии «Справедливая Россия» в связи с несогласием с действиями лидера ее отделения в Псковской области Олега Брячака. Об этом сам Васильев сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Первой ласточкой», заставившей меня задуматься о правильности выбранной мной политической силы, стали события марта 2014 года. Когда, после вхождения Крыма в состав России, я не увидел лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» на митинге поддержки к решению народа Крыма и Севастополя о воссоединении с Россией Олега Брячака», - говорится в его открытом письме, опубликованном в социальной сети Facebook. «После моего выступления на данном митинге, я, к своему удивлению, не нашёл поддержки в рядах руководства собственной партии», - утверждает Иван Васильев.

Кроме того, пишет политик, его смутила диаметрально противоположное поведение Олега Брячака на бюджетных слушаниях в последние годы. «С моей точки зрения, ситуация при которой лидер регионального отделения парламентской партии регулярно меняет свою позицию на диаметрально противоположную, не допустима. Кроме того, полагаю, что это в принципе аморально и наводит на определённые размышления о порядочности данного человека, преследующего одному ему понятные цели», - пишет Васильев.

«Особенно меня удивляет скорость вхождения в «Справедливую Россию», определённой «группы товарищей» из другой партии, которые внезапно и практически в один день вдруг оказались и членами партии «СР» и кандидатами на выборах в Псковское областное Собрание депутатов летом 2016 года. Поразительнее всего удивляет, что региональное отделение партии «Справедливая Россия» продвигает её новоявленных членов, с гораздо большей охотой и стараниями, чем своих многолетних активистов и сторонников», - добавил он.

«Я, как участник многих резонансных публичных акций, считаю, что акции «СР», устроенные в гайд-парках города Пскова в конце 2016 года, равно как и осуществляемый региональным лидером Брячаком О. М. сбор подписей за отставку действующего губернатора Андрея Турчака, вредят Псковской области, жителям и гостям города Пскова и другим политическим партиям и движениям. Считаю, что Олег Брячак, ведомый собственными интересами, своими действиями вносит раскол как внутри партии «Справедливая Россия», так и в обществе», - также сообщил активист.

«Уверен, что в ближайшее время из Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» уйдут самые достойные её представители, те, кто предпочтёт сохранение чести и достоинства, тому безобразию, в которое погрузилось Псковское отделение партии «Справедливая Россия». Считаю, что люди, так же проанализировав ситуацию внутри регионального отделения партии, придут к тем же выводам, что и я», - резюмировал Иван Васильев, выразив при этом желание остаться «в большой региональной политике».