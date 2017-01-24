В суд передано дело двух белоруссов и жителя Стругокрасненского района, напавших на почтовое отделение

17:32, 25 января 2017, ПАИ

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело по обвинению трех лиц в совершении серии преступлений, в том числе предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 209 УК Российской Федерации (бандитизм). Уголовное дело составило двадцать томов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

В ходе расследования установлено, что ранее судимый житель Стругокрасненского района вместе с двумя гражданами Белоруссии в феврале 2016 года объединились в организованную преступную группу для совершения разбойных нападений на территории Псковской области.

С этой целью они незаконно приобрели ружье и два пистолета, изготовили обрез. В их распоряжении были автомобиль, специальная экипировка, маски, рации. Участники банды строго подчинялись организатору и беспрекословно выполняли его указания.

В деревне Боровичи Порховского района 6 апреля 2016 года члены банды совершили особо тяжкое преступление, «отличавшееся дерзостью, организованностью и скоординированностью действий каждого из участников преступной группы».

Злоумышленники на автомашине подъехали к почтовому отделению «Боровичи» Порховского почтамта. Здесь они напали на троих работников отделения, открыв стрельбу из оружия, а затем похитили личное имущество потерпевших и крупную сумму денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России».

Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, целенаправленным действиям сотрудников уголовного розыска и следствия данное резонансное преступление было раскрыто.