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Общество

Воспитанники псковского военно-патриотического клуба вошли в тройку лидеров всероссийского исторического квеста «Блокада Ленинграда»

Воспитанники псковского военно-патриотического клуба «Зубрёнок» вошли в тройку лидеров всероссийского исторического квеста «Блокада Ленинграда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. 

В Пскове на базе одной из городских школ прошел всероссийский молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда», инициатором которого выступило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В квесте приняли участие 10 команд. По инициативе центра «Патриот» восемь человек, входящих в состав подшефного спецназу «Зубр» клуба «Зубрёнок», приняли участие в интерактивной игре, главная цель которой напомнить молодёжи об основных событиях и героях Великой Отечественной войны.

По правилам квеста, участники по заранее разработанному маршруту с несколькими точками должны были пройти каждый этап, выполняя задания, связанные с темой «Блокады Ленинграда». В случае успешного выполнения задания команда зарабатывала баллы и следовала по маршруту дальше. В результате «зубрятам» удалось стать серебряным призером исторического квеста.

По словам руководителя клуба «Зубренок» Андрея Мусатова, участие в подобном мероприятии они принимают впервые, «но отзывы воспитанников клуба исключительно положительные: каждый смог проверить свою способность в экстремальных условиях совмещать логическое мышление и скорость перемещения».

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