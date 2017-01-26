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Общество

Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты

В Центре недвижимости «Авентин – Псков» подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, открыты продажи квартир в новом доме на Завеличье в 2-х минутах ходьбы от Ледового дворца по адресу: улица Балтийская, дом 14а. Это 9-этажный кирпичный дом с двумя подъездами. Квартиры сдаются под чистовую отделку, установлены стеклопакеты и металлические входные двери.

Однокомнатные квартиры можно выбрать с площадью от 36,55 до 38,45 кв. м. по цене от 1 млн 379 тыс. 400 рублей, двухкомнатные квартиры - от 53,6 до 59,1 кв. м. по цене от 2 млн 36 тыс. 800 рублей, трехкомнатные квартиры от 75 кв. м. стоят от 2 млн 853 тыс. 800 рублей.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. Так, рядом расположены школы №26 (лицей), №25 (ППК), №24 и детские сады №55 «Загадка» и №56 «Ягодка», проектируется новый детский сад. К 1 сентября 2017 года откроется новая школа на улице Балтийской.

В районе находится гипермаркет «Лента», в шаговой доступности есть «Пятёрочка», «Магнит», мини-рынок «Балтийский», кафе, аптеки и две платные автостоянки.  В двух минутах ходьбы от дома - Ледовый дворец, Дворец спорта с бассейном, почта, отделение Сбербанка, фитнес-зал.

В этом же районе в продаже появились новые квартиры в строящемся панельном доме с полной отделкой по улице Балтийской, 3а.

Однокомнатную квартиру площадью 38,4 кв. м. на 7-м этаже можно приобрести за 1 млн 415 тыс. рублей, двухкомнатную квартиру 58,4 кв. м. - за 2 млн 40 тыс. рублей. Трехкомнатная квартира площадью 70 кв. м. в этом доме стоит от 2 млн 410 тыс. рублей. Тем, кого заинтересует жильё большей площади, могут предложить «трёшку» размером 80 кв. м. за 2 млн 820 тыс. рублей.

Еще одно интересное предложение - двухкомнатная квартира с полной отделкой в новом доме по улице Коммунальной, 72.  Дому 5 лет, но в квартире никто не жил. Цена - 1 млн 850 тыс. рублей.

Следующее ценовое предложение на сегодня - снижение цены на 1000 рублей за квадратный метр на квартиры в новом строящемся доме по Зональному шоссе, 5. Скидка на однокомнатную квартиру составляет до 44 тысяч рублей, на двухкомнатную - до 55 тысяч рублей.

Напомним, что в Пскове в районе Любятово начались работы по строительству кирпичного жилого дома на 50 квартир. Объект будет возведен недалеко от 17-й школы и автобусной остановки по адресу: Зональное шоссе, 5. Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир варьируется от 37 до 55 квадратных метров, а вот «трешки» в проекте отсутствуют. Порадуют будущих владельцев и размеры кухни, которые составят до 11 квадратов, и оснащение квартир – они будут сдаваться с установленными стеклопакетами и входной металлической дверью.

Ожидается, что в качестве приятного дополнения к приобретаемым квадратным метрам будущие жильцы получат благоустроенную территорию, детские и спортивные площадки. Объект будет оснащен подземными мусорными контейнерами.

С планировками и стоимостью квартир можно ознакомиться на сайте центра недвижимости «Авентин - Псков»: однокомнатные квартирыдвухкомнатные квартиры.

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