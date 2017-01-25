Реальные доходы россиян в 2016 году упали на 5,9%

19:30, 25 января 2017, ПАИ

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, сообщает Коммерсант со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат). За 2016 год доходы населения упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. Падение наблюдается уже третий год подряд: в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 руб. в месяц, продемонстрировав рост на 1%. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 руб. в месяц и выросла на 7,7%, в реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.