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Страна и мир

«Лада» вошла в «Топ-20» популярных европейских автобрендов

Автомобили российской марки Lada по итогам 2016 года заняли 19 место в рейтинге продаж новых машин в Европе. По данным сайта Focus2Move, за двенадцать прошедших месяцев в европейских странах (включая Россию, Украину, Белоруссию, страны СНГ, Турцию) было продано 274 тысячи 903 «Лады», что на 0,3 процента меньше, чем в 2015 году.

Всего в списке, составленном Focus2Move, значатся 30 автомобильных брендов. Ниже Lada в рейтинге продаж расположились Mazda, MINI, Suzuki, Land Rover, Honda, Mitsubishi, Jeep, Smart, Porsche и Lexus.

Непосредственно перед «Ладой» по итогам 2016 года располагается компания Volvo. Шведский автопроизводитель занял восемнадцатое место с результатом 303 тысячи 200 автомобилей (+0,3 процентов относительно результата 2015 года).

По данным «Ассоциации европейского бизнеса», в 2016 году в России было продано 266 тысяч 296 «Лад», что на один процент меньше, чем в 2015-м. Таким образом, за пределами РФ в прошлом году реализовали 8607 автомобилей «АвтоВАЗа».

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