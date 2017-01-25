Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года

20:05, 25 января 2017, ПАИ

Средний размер максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объему привлеченных в депозиты средств российских банках (Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк) во второй декаде января 2017 года опустился до 8,29% годовых. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Снижение максимальной процентной ставки было зафиксировано впервые за месяц — в течение трех декад в декабре прошлого — начале января нынешнего года она удерживалась на отметке 8,4%. В результате падения уровень ставки стал самым низким с начала февраля 2014 года, когда размер ставки оценивался в 8,27% годовых.

Как отмечает РБК, изменение банками ставок по вкладам связывают с динамикой ключевой ставки ЦБ. В конце 2014 года, после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, средняя максимальная ставка подскочила почти в полтора раза и к концу декабря достигла уровня 15,635%. На пике крупнейшие банки предлагали своим клиентам депозиты со ставками выше 15% годовых, а в мелких и средних банках размер ставок по вкладам порой превышал 20% годовых.

После того как ЦБ начал снижать ключевую ставку, начали падать и ставки по вкладам. В 2016 году ставка ЦБ была снижена дважды: с 14 июня — до 10,5%, а с 19 сентября — до 10%.

По информации Центробанка, за 2016 год объем средств на вкладах населения вырос на 4,2% (с учетом устранения влияния валютной переоценки на 9,2%), достигнув к 1 января 2017 года 24,2 трлн руб. При этом доля валютных вкладов сократилась с 29,4 до 23,7%. В сообщении ЦБ подчеркивается, что устойчивый приток вкладов населения говорит о сохранении доверия населения к банкам.