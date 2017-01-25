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Общество

ГУ МЧС России по Псковской области опровергает информацию о разрешении проведения Первенства региона по автомногоборью на льду Псковского озера

Главное управление МЧС России по Псковской области опровергает информацию, появившуюся в средствах массовой информации, об официальном разрешении проведения Первенства региона по автомногоборью на льду Псковского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Обращаем внимание, что продолжает действовать запрет выезда автотранспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер согласно распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Псковской области №44 от 10 ноября 2016 года.

Граждане, выезжающие на лед водоемов должны знать, что своими действиями нарушают требования статьи 65 Водного кодекса РФ, которая запрещает движение и стоянку автотранспортных средств в водоохранной зоне водоемов на всей территории Российской Федерации.

Также сообщаем: выезд автотранспорта на ледяной покров водоемов области представляет опасность для жизни и здоровья людей. Лед может не выдержать массу автотранспортного средства в связи с неустойчивыми температурами окружающей среды (перехода с минусовых температур на плюсовые), подводными течениями, неоднородной структурой ледовой поверхности всего водоема. С начала 2017 года уже имеют место быть случаи провала автотранспорта под лед водоемов», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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