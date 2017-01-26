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Общество

Путин поручил подготовить законодательную базу, чтобы стимулировать переработку отходов

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу, для того чтобы стимулировать бизнес и граждан активнее заниматься переработкой отходов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Внести в законодательство РФ изменения, направленные на стимулирование деятельности по переработке отходов производства и потребления», — говорится в документе.

Путин также потребовал предусмотреть «участие малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, гармонизацию законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях выработки единых подходов к классификации отходов, гармонизацию законодательства в области обращения с отходами и законодательства, регулирующего перевозки грузов, в части, касающейся транспортирования отходов».

Кроме того, глава государства поручил «разработать при участии ведущих предпринимательских объединений и представить предложения о применении „зеленых“ финансовых инструментов российскими институтами развития и публичными компаниями, о стимулировании внедрения российскими институтами развития и организациями практики экологически устойчивого развития, о применении публичными компаниями, государственными организациями, корпорациями и компаниями с госучастием добровольных механизмов экологической ответственности, а также о раскрытии публичными компаниями, госорганизациями, корпорациями и компаниями с госучастием предусмотренной международными стандартами нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности».

Этот поручение должно быть выполнено к 1 мая, передает Росбалт.

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