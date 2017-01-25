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Экономика

Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) вложит в Россию два миллиарда долларов, заявил глава катарского фонда, премьер-министр арабского государства Абдулла Аль Тани в среду, 25 января, сообщает «Интерфакс».

Соглашение об этом QIA заключил с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщил Аль Тани. «Мы уже инвестировали порядка 500 миллионов долларов. И только вчера, накануне, мы заключили одну сделку, которая будет означать инвестицию дополнительно двух миллиардов долларов», — сообщил он на встрече президента России Владимира Путина с участниками сделки по приватизации «Роснефти».

Глава QIA отметил, что фонд начал расширение инвестиций в российские проекты в прошлом году. «В частности, мы инвестируем в аэропорт Санкт-Петербурга совместно с банком ВТБ через Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Аль Тани.

В декабре 2016 года QIA в консорциуме со швейцарским трейдером Glencore приобрел 19,5 процента акций «Роснефти».

В сентябре 2015 года Bloomberg сообщил, что катарский суверенный фонд в ближайшие пять лет планирует вложить в экономику США около 35 миллиардов долларов.

Общий объем активов QIA составляет 335 миллиардов долларов. Большая часть средств размещена в европейских ценных бумагах.

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