Должник из Пскова оплатил алименты в 170 тысяч рублей ради снятия всех ограничений

20:28, 25 января 2017, ПАИ

Задолженность по алиментам в 170 тысяч рублей своему несовершеннолетнему сыну отец-должник оплатил в полном объёме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением мирового судьи г. Пскова, отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына, начиная с 2010 года. В период до 2015 года должник не выполнял в полной мере решения суда. Дознавателями Управления ФССП России по Псковской области уже были подготовлены документы для привлечения отца-должника к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Как только должник узнал о грозящей в отношении его уголовной ответственности, он сразу же устроился на работу. На место работы должника судебным приставом-исполнителем Натальей Жиловой было сразу же направлено постановление об удержании с заработной платы алиментных платежей на содержание ребёнка, а также накопленного долга. Долг гражданина составлял уже 240 тысяч рублей. В отношении отца-должника судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничение на право выезда за пределы РФ, ограничение на пользование специальным правом (водительским удостоверением), а также наложены аресты на банковские карты. Несколько раз доставлялся к судебному приставу-исполнителю принудительным приводом. К январю 2017 года сумма долга по исполнительному производству составила 170 тысяч рублей.

Так как должнику необходимо было снятие всех с него ограничений, придя на приём к судебному приставу-исполнителю Наталье Жиловой, предоставил квитанцию, подтверждающею о полном погашении всей суммы задолженности. В результате предпринятых мер гражданин полностью погасил имеющуюся у него задолженность по алиментам перед своим несовершеннолетним сыном.