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Общество

Госдума облегчила процедуру закупок для спортивных школ и клубов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, облегчающий процедуру закупок спортивными школами и клубами необходимого инвентаря, товаров и услуг, передает «Росбалт».

Законопроект предлагает включение государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в перечень заказчиков, которые вправе закупать товары, работы и услуги у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей.

При этом общий годовой объем таких закупок не должен быть более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не более 20 млн рублей, пояснил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

«Предлагаемые изменения позволят спортклубам и физкультурно-спортивным школам осуществлять оперативное обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях, оперативно покупать необходимый инвентарь, форму, оплачивать гостиницы, питание, проезд на соревнования», — пояснил Жигарев.

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