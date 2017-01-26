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Экономика

Регионы получат дотации без дополнительных условий

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность получения регионами дотаций из федерального бюджета без соблюдения дополнительных условий, передает «Росбалт».

Речь идет о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, к которым предлагается отнести, в том числе, межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Законопроектом также исключаются действующие нормы о возможности приостановления (сокращения) дотаций регионам. По мнению правительства РФ, это требует дополнительного обоснования, так как соответствующие нормы ранее были введены в Бюджетный кодекс в целях применения мер ответственности к субъектам РФ и муниципальным образованиям за несоблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов.

При этом законопроектом сохраняется действующая норма о заключении регионами соглашений с Минфином, но их предметом станут теперь не условия предоставление дотации, а меры по социальному развитию регионов.

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