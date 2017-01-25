Учёные: Стресс помогает бороться со старением

20:41, 25 января 2017, ПАИ

Несмотря на устоявшееся мнение о том, что стресс оказывает разрушительное действие на организм и психику, вызывает болезни и прочие негативные явления, ученые утверждают, что он может быть и полезен.

Исследователи предположили, что небольшой и непродолжительный стресс как бы подстегивает организм, поэтому он начинает интенсивнее функционировать и обновляется, противоборствуя старению. Бодрящий эффект от действия стресса утрачивается, если человек испытывает сильные эмоциональные и физические перегрузки.

Ученые на протяжении долгого периода времени сравнивали структуры ДНК людей, страдающих от стрессов в повседневной жизни, и тех, кто демонстрировал большую психологическую устойчивость к неприятностям. Выяснилось, что стресс способен изменить ДНК, так что человек будет менее подвержен образованию морщин и болезней, характерных для пожилых людей, передает ОАnews.