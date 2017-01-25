В Уфе двухлетнего воспитанника детсада забыли в лифте

20:53, 25 января 2017, ПАИ

В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте двухлетнего ребенка. Как сообщили в ТРК «Вся Уфа», инцдиент произошел в одном из частных детских садов, расположенном в жилом доме, пишет Росбалт.

По словам консьержки Натальи Зайдуллиной, на записи с камер отчетливо видно, как воспитатель вместе с восемью детьми, возвращаясь с прогулки, зашли в лифт. Когда группа доехала до нужного этажа, дети вышли из лифта следом за воспитательницей. Но двухлетний мальчик остался в кабине лифта. Ребенок попробовал дотянуться до панели с кнопками, но не смог из-за маленького роста.

Консьержка, заметившая малыша, в лифте позвонила в садик и просила срочно спасти ребенка из лифта. «Я сразу представила, что в такой ситуации могла оказаться моя внучка. Ведь с ребенком могло случиться все, что угодно — дверь могла открыться и потом зажать его на выходе или кто-то вызвал бы лифт, и малыш уехал бы к незнакомому человеку. После такой ситуации у ребенка может развиться серьезная фобия!» — возмущается консьержка.

В самом детсаду к этому инциденту отнеслись спокойно и не увидели в нем ничего особенного, назвав случившееся «ерундой».