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Экономика

Роскачество оценило российских кур

Роскачество исследовало 21 образец наиболее популярных у россиян торговых марок охлажденных тушек цыплят-бройлеров. Выяснилось, что треть исследованной продукции соответствует не только базовым, но и повышенным требованиям качества. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в среду, 25 января, редакцию «Ленты.ру»

Цыплята-бройлеры были проверены по 44 показателям, включая общую бактериальную обсемененность, наличие остатков антибиотиков, в том числе, применение которых не регламентируется в России, наличие полифосфатов и хлорсодержащих веществ.

Лучшими стали образцы под торговыми марками «Аль Сафа Хафа», «ВкусВилл», «Каждый день», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Приосколье», «Челны-бройлер» и «Ярославский бройлер». Повышенное содержание антибиотиков тетрациклиновых групп было выявлено лишь в образцах «Павловская курочка» и «Чамзинка».

7 декабря стало известно, что Роскачество забраковало треть игристых вин на российском рынке. По данным организации, примерно в 30 процентах случаев потребитель рискует купить не настоящее шампанское, а «сладкий газированный напиток». Последний, тем не менее, отвечает требованиям безопасности.

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