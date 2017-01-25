0
21:52
День студента в Пскове (ВИДЕО)
20:05
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
18:20
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:49
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:57
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
13:51
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
13:38
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
Еще новости
Общество

В Коми врачи больше километра несли пациента к «скорой» из-за нерасчищенных дорог

Следственный комитет проводит проверку сообщений в СМИ о бригаде скорой помощи в Коми, которая из-за нерасчищенных дорог километр несла пациента на носилках до автомобиля, передает «Интерфакс».

«Из публикаций следует, что 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
25 января 2017
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
25 января 2017
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
25 января 2017
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля 3
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
25 января 2017
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно
25 января 2017
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно 2

Идет загрузка...