В Коми врачи больше километра несли пациента к «скорой» из-за нерасчищенных дорог

21:20, 25 января 2017, ПАИ

Следственный комитет проводит проверку сообщений в СМИ о бригаде скорой помощи в Коми, которая из-за нерасчищенных дорог километр несла пациента на носилках до автомобиля, передает «Интерфакс».

«Из публикаций следует, что 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям местной администрации в части соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в границах населенных пунктов.