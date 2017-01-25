День студента в Пскове (ВИДЕО)

21:52, 25 января 2017, ПАИ

Сегодня, 25 января российские студенты отметили свой праздник — Татьянин день. В крупнейшем вузе региона — ПсковГУ, где учатся более 12 тысяч студентов — в этот день ректор Юрий Демьяненко по традиции угощал студентов медовухой. Татьяны могли получить напиток без очереди.

А Псковский городской молодежный центр организовал для учащихся вузов и колледжей кулинарный конкурс «Сытый студент». За полчаса начинающие повара должны были сделать несколько блюд из очень странного набора продуктов.

Корреспондент ПАИ Дмитрий Коновалов понаблюдал за тем, как празднуют свой праздник псковские студенты: