Производство российской сельхозпродукции в 2016 году выросло почти на 5%

21:55, 25 января 2017, ПАИ

Объем производства российской сельскохозяйственной продукции в прошлом году увеличился на 4,8%, до 5,626 трлн руб. Об этом сообщается в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Также стало известно, что в декабре 2016 года производство сельхозпродукции выросло на 3,4% и составило 230,1 млрд руб.

Специалисты подсчитали, что численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец декабря 2016 года достигла 18,7 млн голов, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В декабре прошлого года сообщалось, что импорт сельхозпродукции в Россию сократился с введением продэмбарго в денежном выражении с $60 млрд до $20 млрд.