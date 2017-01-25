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Экономика

Производство российской сельхозпродукции в 2016 году выросло почти на 5%

Объем производства российской сельскохозяйственной продукции в прошлом году увеличился на 4,8%, до 5,626 трлн руб. Об этом сообщается в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Также стало известно, что в декабре 2016 года производство сельхозпродукции выросло на 3,4% и составило 230,1 млрд руб.

Специалисты подсчитали, что численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец декабря 2016 года достигла 18,7 млн голов, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

В декабре прошлого года сообщалось, что импорт сельхозпродукции в Россию сократился с введением продэмбарго в денежном выражении с $60 млрд до $20 млрд.

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